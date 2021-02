Michelle Kemps (18) is treinverkeersleider in Hasselt: “Het is een beetje met de treintjes spelen”

Met de treintjes spelen als volwassene, voor heel wat mensen lijkt dat een droomjob. En dat is ook voor Michelle Kemps (18) het geval, want sinds vorige maand is ze aan de slag in het seinhuis van Hasselt. “Ik stuur de treinen in mijn zone. De reizigerstreinen moeten op tijd rijden en tussendoor moeten daar nog goederentreinen door.”

Op een gemiddelde weekdag passeren er 270 treinen in het station van Hasselt. “Soms is het hectisch, bijvoorbeeld als een trein vertraging heeft opgelopen. Dan moet je ervoor zorgen dat de andere treinen ertussen kunnen. Want de treinen die daarachter komen lopen dan ook weer vertraging op. Het is dus soms wel wat puzzelen”, lacht Michelle.