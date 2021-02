Muzikant Ivan Smeulders over Bart Peeters: "Verbluffend hoe rustig hij in de studio was tijdens de lockdown" 

"Al elf jaar lang knutsel ik samen met Bart zijn platen in elkaar in mijn studio in Sint-Lenaarts. Wij maken de demo's, doen de preproductie en daarna trekken we naar een grote studio voor de opnames", zegt muzikant Ivan Smeulders in "Start Je Dag". "Noem Ivan gerust het muzikale brein achter de sound van al die platen", zegt zijn broer Mike. "Het is redelijk straf wat hij met Bart in die studio bij elkaar tovert."

Vandaag lanceert Bart Peeters "Genstertje". Een tweede single uit zijn nieuwe album dat nog moet verschijnen. "We zijn er al van voor corona mee bezig. Voor die nieuwe plaat hebben we zo'n 40 liedjes ingeblikt. Daaruit is een finale keuze gemaakt. "Genstertje" is er daar één van. Het is een uptempo song en qua sfeer zitten we "Brood voor Morgenvroeg", zegt Ivan. "We hebben deze plaat trouwens met enorm veel enthousiasme ingespeeld", zegt zijn broer Mike. "Het was voor ons als muzikanten zo lang geleden dat we samenspeelden. Het coronaproof weerzien was heerlijk."