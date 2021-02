Nieuwe eindtermen secundair onderwijs: kunnen uitgevers lesmateriaal op tijd aangepast krijgen?

Maar die beslissing brengt sommige uitgevers van lesmateriaal in de problemen. Zij voelen de tijdsdruk stijgen nu de deadline voor onder meer aangepaste schoolboeken alsmaar korter wordt.

"Het ontwikkelen van een lesmethode neemt normaal gezien al snel twee jaar in beslag. Er was al wel wat onzekerheid en de eindtermen zijn ook pas vrij laat goedgekeurd", stelt Winfried Mortelmans van uitgeverij Van In. "Als daar nu nog bijkomende onzekerheid bij komt dan zal het nog moeilijker worden om het lesmateriaal op tijd klaar te krijgen."

"Dat zal wellicht ook tot extra onzekerheid leiden bij leerkrachten", denkt Mortelmans. "Maar we zullen alles doen om hen te blijven ondersteunen. Meer inzetten op het digitale lesmateriaal zou bijvoorbeeld een oplossing kunnen zijn."

Bij uitgeverij Plantyn is die ongerustheid er dan weer niet. "Wij zijn niet verontrust door de procedure van het Katholiek Onderwijs", klinkt het. "Wij hebben bij het uitgeven van het aangepast lesmateriaal sowieso rekening gehouden met verschillende scenario's."