NMBS-loketten vanaf 1 maart (nog) minder vaak open in Limburgse stations, TreinTramBus reageert boos

Op 1 maart verandert er een en ander in enkele Limburgse treinstations. In Sint-Truiden zal het loket vanaf dan volledig gesloten zijn op zondag. In Genk was het loket op zaterdag normaal tot twee uur 's middags open, nu wordt dat 10 uur 's morgens. In Neerpelt en Tongeren waren de loketten al dicht in het weekend, maar nu worden openingsuren ook op weekdagen beperkt. Tot nu toe kon je in beide gemeenten tot de late middag terecht aan een loket, vanaf volgende maand zullen die loketten open zijn tussen 7 uur en 10.15 uur 's morgens. In het station van Hasselt verandert er niets. Daar is er het hele weekend een loket open, als enige station in Limburg.

Na de eerder aangekondigde sluiting van 44 NMBS-loketten in Vlaanderen, komt deze aanpassing er dus nog eens bij voor de Limburger. Dat komt omdat treinreizigers volgens de NMBS nog maar weinig gebruik maken van die loketten. "Driekwart van onze reizigers koopt een ticket via de automaten in de stations, of online via de app of de website", vertelt woordvoerder Dimitri Temmerman. "Als het ergens moest misgaan, staat er op een automaat altijd een noodnummer. Reizigers met een beperking, die bepaalde dienstverlening nodig hebben, worden nog steeds in elk station geholpen."