Noorse politie identificeert lichamen van moeder en kind anderhalve maand na zware aardverschuiving

De aardverschuiving deed zich in de vroege uren voor, op 30 december. De inwoners van Ask lagen nog te slapen toen de typische kleiachtige ondergrond, die alleen in Noorwegen en Zweden voorkomt, instabiel werd door zware regenval. Een grote lawine van modder en sneeuw trok over een tiental huizen heen. De reddingsoperatie kwam meteen op gang en 1.000 inwoners werden geëvacueerd. Na zes dagen was het duidelijk dat de kans voorbij was om nog overlevenden te vinden. De reddingsoperatie werd een bergingsoperatie.