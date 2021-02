Open VLD-voorzitter Lachaert over zaak-El Kaouakibi: "Stilte van andere partijen over het dossier is merkwaardig"

Volgens Lachaert heeft zijn partij geen wetten overtreden met de campagnefinanciering van Sihame El Kaouakibi in 2019. Wat de voorzitter van Open VLD tegen de borst stuit, is de opvallende stilte van andere partijen over het dossier.

"Men heeft de storm losgelaten op onze partij omwille van het dossier van Let’s Go Urban, maar laat ons eerlijk zijn, tal van partijen hebben transfers gedaan en witte konijnen geëngageerd. De stilte van andere partijen over het dossier is merkwaardig. De selectieve verontwaardiging eigenlijk ook", aldus Lachaert.

"Als men mijn voorganger (toenmalig partijvoorzitter Gwendolyn Rutten) verwijt 50.000 euro steunbudget te geven aan een nieuwe kandidaat, dan moeten we eens zien wat iemand als Tom Van Grieken (Vlaams Belang) de laatste drie maanden heeft uitgegeven op sociale media. Dat is een drie- of viervoud daarvan. Dat is ook gedaan met belastinggeld en dan durft die een filmpje maken dat een liberale politica een zakkenvuller zou zijn."

Lachaert vindt dat men "intellectueel eerlijker moet zijn". "Deze week heeft de politiek in het algemeen een belabberd figuur geslagen. Dat klopt. Wij als partij gaan daar lessen uit trekken, maar iedere partij moet voor zijn eigen deur vegen."

