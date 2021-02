Ouders Mawda krijgen permanent verblijfsrecht in ons land van staatssecretaris Mahdi: "Hun kind ligt hier begraven"

De staatssecretaris zegt dat we nu alles op alles moeten zetten op tragische verhalen als deze te vermijden. "Alles staat of valt met een nieuw model, want het Europees asiel- en migratiemodel is gewoon failliet", zegt Mahdi. "Al sinds de grote asielcrisis van 2015 is Europa van plan om er heel snel werk van te maken. We zijn 2021, er zijn enkele gesprekken geweest maar we staan nog geen stap verder. We moeten echt werk maken van sterkere grenzen en van een grensprocedure, waar iedereen aan die aan de Europese grens aankomt gecontroleerd wordt om te bekijken wie echt vluchteling is en wie een economische migrant. In de tussentijd moeten we op Belgisch niveau doen wat we kunnen doen, en dat is mensen zo goed mogelijk informeren. Er zijn heel wat transmigranten die in België het recht hebben om hier te blijven, maar dat willen ze niet omdat Groot-Brittannië het land van melk en honing is", aldus de staatssecretaris.