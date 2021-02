Poco Loco Roeselare wil een nieuwe fabriek bouwen langs de E403: "Extra werk voor 60 tot 70 mensen"

Poco Loco heeft de omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe fabriek aangevraagd bij de provincie West-Vlaanderen. Rogier Verkarre van Poco Loco: "We zijn van plan om onze bestaande productie van flower tortilla’s, beter bekend als de tarwepannenkoek, uit te breiden. We gaan in de nieuwe fabriek een drietal productielijnen plaatsen die gelijkaardige producten produceren zoals nu in de vestiging ernaast."

Poco Loco maakt deel uit van de grote Finse Paulig Group. Rogier Verkarre: "Die produceren dat soort producten in 3 landen. Voor ons is het belangrijk dat deze investering, goed voor zo'n 45 miljoen euro, naar België komt. Zo is de werkzekerheid en de toekomst van onze fabriek in Roeselare gegarandeerd."