Rookmelder redt het leven van een moeder en vier kinderen in Anderlecht

Deze voormiddag brak er brand uit in een rijhuis in de Hoffelijkheidsstraat in Anderlecht. Op dat moment was een moeder met haar vier kinderen thuis. Dankzij het alarm van de rookmelder, werd het gezin gealarmeerd. Ze konden alle vijf ontsnappen langs de tuin, ze werden geholpen door een buurman die met een ladder kwam aanlopen.