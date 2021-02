Rusland dreigt ermee om de relaties met de EU te verbreken als de Unie sancties treft in de zaak-Navalny

Vandaag staat de vergiftigde oppositieleider Navalny in Moskou opnieuw voor de rechter. Deze keer in een zaak van smaad, waarvoor hij een boete of een taakstraf riskeert, geen gevangenisstraf dit keer. Eerder is Navalny wel veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Aanleiding was toen dat hij de voorwaarden van een voorwaardelijke celstraf geschonden had. Hij had zich namelijk tijdens de behandeling voor vergiftiging in een Duits ziekenhuis niet gemeld bij het gerecht in Moskou.