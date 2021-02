Spoedverpleger ZNA Jan Palfijn bedankt zorgbuddy's: "Het einde van de tunnel is in zicht"

"Ik heb het liedje gemaakt om Oli en Inez te bedanken, maar het is ook voor alle zorgbuddys die zich de afgelopen maanden hebben ingezet", vertelt Vanlee op Radio 2 Antwerpen. "Het voelt voor mij ook een beetje als een keerpunt. De zorgbuddy's verlaten stilaan de ziekenhuizen en misschien is het einde van de tunnel dan wel in zicht. Laten we dus allemaal nog even volhouden."