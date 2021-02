Stond bekende steencirkel Stonehenge eerst in Wales?

Philippe De Smedt, van de vakgroep Biowetenschappen en Archeologie aan de UGent, deed zelf ook onderzoek in Stonehenge. Hij is opgetogen over de nieuwe bevindingen. "Eerder was al ontdekt dat een deel van de steencirkel gemaakt is van materiaal dat niet uit de buurt komt en gerelateerd kan worden aan Wales. Dit onderzoek gaat verder dan de herkomst van de steen. Er zijn aanwijzingen dat een aantal stenen eerder ook in een cirkelconfiguratie hebben gestaan in Wales, als een soort proto-Stonehenge," zegt Philippe De Smedt in "De wereld vandaag" op Radio 1.