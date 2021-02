Stormloop op nieuwe schaatsen blijft uit

Bij Sportline hebben ze deze week zo'n 60 paar ijsschaatsen verkocht. Geert Verstraete: "Gisteren zijn er nog 12 paar verkocht via de webshop. Vandaag komt er nog een zending aan. Dat is nodig want de courante maten raken uitgeput. Maar een echte stormloop zoals enkele jaren geleden is het niet. Veel mensen wachten omdat ze niet zeker zijn of schaatsen mogelijk zal zijn."