Tanzania wil als enige in Afrika geen vaccins: "Dit is geen coronavrij eiland, alles wordt gewoon in doofpot gestopt"

Tanzania is een buitenbeentje, als we president John Magufuli moeten geloven. Zijn land is sinds juni coronavrij, luidt de officiële communicatie. En dus is er ook geen nood aan coronavaccins.

Maar niets is minder waar. "Er zijn zoveel begrafenissen en de ziekenhuizen liggen vol", weet correspondente Elles van Gelder. Zij werkt in Zuid-Afrika, maar had de voorbije dagen contact met collega-journalisten en religieuze leiders in Tanzania. "Maar die doden worden weggezet als korte ziektes of mensen met ademhalingsproblemen", vertelt ze in "De ochtend" op Radio 1.

Artsen moeten zelfs liegen op overlijdingsaktes. "Die moeten dan bijvoorbeeld schrijven dat ze een acute longontsteking hadden. Het wordt gewoon in de doofpot gestopt, maar corona is er wel degelijk aanwezig, net als in de rest van het Afrikaanse continent. Tanzania is geen eiland, het blijft er natuurlijk niet van gevrijwaard."