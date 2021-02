Tekort aan vrijwilligers die bijles kunnen geven: "Meer bijles nodig door coronacrisis en stijging kansarmoede"

Auxilia is nog op zoek naar lesgevers. "In de regio Leuven bijvoorbeeld hebben we nu nog 50 à 60 aanvragen waarvoor we geen vrijwilligers hebben. Mensen hebben nood aan bijles voor alle vakken, maar vaak gaat het over wiskunde en taal. Onze vrijwilligers zijn mensen die vroeger in het onderwijs gestaan hebben of mensen met een bepaalde kennis over een bepaald vak. En het gaat niet alleen over het puur lesgeven, ook het werken aan het welzijn en het zelfvertrouwen van de jongeren is belangrijk."