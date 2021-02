Tropische gamba's overleven moeiteloos vrieskou in Ternat

Sinds enkele jaren kweekt Eric De Muylder gamba's in Ternat. Hij is daarmee de enige gambakweker in ons land. De dieren zwemmen in grote bakken die in een serre staan. Een warmtepomp in de serre verwarmt het water zodat het een constante temperatuur van 25 à 26 graden heeft.

Door de vrieskou van de afgelopen dagen is die temperatuur nu wel gedaald naar 24 graden, maar dat is geen probleem voor de dieren zegt Eric: "De dieren gaan door dat koudere water wat minder eten en zullen dan ook wat minder snel groeien, maar als dat maar over een paar weken per jaar gaat, maakt dat eigenlijk niet zo veel uit."