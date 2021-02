Tuchtorgaan of partijrechtbank? El Kaouakibi heeft bekende "voorgangers" bij statutaire commissie Open VLD

In 2016 bracht partijvoorzitter Gwendolyn Rutten Kamerlid Luk Van Biesen voor de statutaire commissie. Hij had SP.A-fractieleider Meryame Kitir in het parlement toegebeten "dat ze beter naar Marokko kon terugkeren". "Als mijn tussenkomst verkeerd begrepen is, wil ik me verontschuldigen", probeerde hij zich nog te verschonen. "Een parlementslid is het uithangbord van onze ideologie en dient dus ook onze waarden en principes uit te dragen", sabelde Rutten haar partijgenoot neer.

Luk Van Biesen ontkwam aan een zware sanctie door schriftelijk te verklaren dat hij "nooit enige racistische intentie heeft gehad en dat het nooit de bedoeling was geweest om mensen in een economische of andere context te categoriseren of te associëren met hun afkomst".