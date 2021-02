BELUISTER - (Turbo)liefde in tijden van corona: "Niets mis met een sprong in het duister"

13 procent meer echtscheidingen dan in 2019, de sterkste stijging in vijf jaar: de coronacrisis was voor heel wat koppels de druppel die de emmer deed overlopen. "Continu samenzijn, amper sociaal contact met vrienden, familie of collega's, misschien financiële stress daarbovenop: corona was een brandversneller om een punt achter niet goed lopende relaties te zetten", vertelt Ponnet in de podcast van 'De Wereld van Sofie'. "Al was het niet alleen kommer en kwel: genoeg koppels groeiden ook dichter naar elkaar toe."

Niet alleen bij langdurige relaties sloeg door corona de vlam in de pan, ook kersverse stellen kwamen voor uitdagingen te staan. "In de eerste lockdown waren niet-essentiële verplaatsingen verboden. Niet niks als je niet samenwoonde of er een LAT-relatie op nahield. Gevolg: mensen trokken vaak na korte tijd bij elkaar in. En terecht", vindt Ponnet. "Niks mis met een sprong in het duister. De kans bestaat dat je slecht landt, maar ook dat is liefde."

Singles die iemand wilden leren kennen, hadden het volgens Ponnet het zwaarst te verduren. "Tijdens deze tweede lockdown nog meer dan de eerste. Het is niet eenvoudig om vandaag iemand te ontmoeten, maar ik wil alle vrijgezellen op het hart drukken: focus je op wat wél nog kan. Een wandeling is een puike eerste date, en eigenlijk toffer dan eentje op café, waar je stil tegenover elkaar zit en je wat vragen heen en weer pingpongt."

Luister in de onderstaande podcast naar de volledige blik van Rika Ponnet op liefde in coronatijden, samen met de verhalen van Sarah - die haar relatie op de klippen zag lopen, van Eva - die niet alleen onmiddellijk ging samenwonen maar zich ook vliegensvlug verloofde en van singles op wandel met hun date.