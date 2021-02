Agentschap Zorg en Gezondheid blijft kritisch: aanbesteding contact opsporing is correct verlopen

Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid, herhaalt dat de aanbestedings-procedure volgens hem correct verlopen is. “Door tijdsdruk hebben we helaas moeten kiezen voor een gesloten procedure, maar ook daarbij hebben we gezorgd dat er de nodige mededinging was”, aldus Moonens. “We hebben dus effectief meerdere partijen aangeschreven die allemaal een offerte konden indienen. Onze keuze welke bedrijven we aanschreven is logisch te verklaren: het zijn dezelfde bedrijven die voor de eerste aanbesteding waren aangeschreven of er deel uitmaakten van een offertevoorstel en de interimkantoren die de inspecteur van financiën suggereert. Die eerste aanbesteding verklaart ook waarom er in de nieuwe offertes data konden staan die dateren van ene paar dagen voor het tweede bestek.” ”