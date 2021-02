Politieman in zaak-Mawda krijgt 1 jaar cel met uitstel, een van de vermoedelijke mensensmokkelaars gaat vrijuit

"Het is moeilijk om in deze zaak tevreden te zijn, maar we zijn blij dat de politieagent in ieder geval veroordeeld is (...) Hij is voor ons de schuldige van de dood van Mawda (...) We zijn tevreden dat de rechtbank heeft geoordeeld dat het gebruik van zijn wapen disproportioneel was", reageert Joke Callewaert, een van de advocates van de ouders. "We denken zelf dat er niet voldoende elementen zijn om de chauffeur te veroordelen. Het is vreemd dat hij vier jaar krijgt, en de agent maar 1 jaar cel met uitstel. Maar daar hebben wij ons niet over uit te spreken", aldus de advocate.