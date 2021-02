Voormalig ECB-voorzitter Mario Draghi wordt nieuwe premier van Italië, regering legt morgen de eed af

Dat leidde tot veel woede, want Italië zit in volle tweede golf van de coronacrisis. Er zijn bijna 100.000 Italianen gestorven aan het virus en de economie is vorig jaar met 8,9 procent ingekrompen.

Toch is niet alles het gevolg van de epidemie. Al voor die toesloeg, was Italië al de "zieke man van Europa"'. Rome heeft voor 2.600 miljard euro schulden en dat is ongeveer 158 procent van het bruto binnenlands product. Dat is de hoogste schuldratio in de Europese Unie na Griekenland.