Beter wordt het niet: Ferry Kok is kok op een ferry (en wint de prijs voor beste aptoniem)

In Vlaanderen bestaat vooralsnog geen soortgelijke prijs. Maar VRT-communicatiemedewerker Thijs Vandepoele houdt op sociale media wel een verzameling bij van grappige toepasselijke namen. "Toen ik enkele jaren geleden in de krant zag dat Gert Calcoen een voordracht gaf over ziektes bij pluimvee, vond ik dat zo opvallend dat ik er een foto van maakte. Daarna zag ik steeds meer van die toepasselijke namen in de media opduiken, waardoor ik onbewust plots een mooie verzameling had", vertelt Vandepoele.

Zo komen we Wiel Wegh tegen, een vrachtwagenchauffeur. Of wat dacht u van Philippe Appeltans, secretaris fruitveilingen? "Een ultiem aptoniem kiezen is moeilijk", zegt aptoniem-liefhebber Vandepoele. "Maar namen als David Winkels (woordvoerder van een shoppingcenter), Noël Devisch (voormalig voorzitter van de Vlaamse visveiling) en podologe Elly Voet staan toch in mijn top drie."