"Amsterdam" van Kris De Bruyne op 1 in de Belpop 100 van Radio 1

Dit is de top-10 geworden:

1. Kris de Bruyne met “Amsterdam”



2. Kommil Foo met “Ruimtevaarder”

3. Het Zesde Metaal met “Ploegsteert”

4. Wim De Craene met “Tim”

5. T.C. Matic met “O la la la »

6. dEUS met « Instant Street »

7. Wallace Collection met « Daydream »

8. Gorki met « Mia »

9. Daan met « Housewife »

10. The Kids met « There will be no next time”