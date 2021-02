Na een week vorst (en strooien): welke ravage richt zout aan op onze wegen? En hoe schadelijk is het voor het milieu?

ZOA heeft echter wel een grote impact op de hoeveelheid zout die gestrooid wordt. “Op Dicht Asfalt Beton (DAB), vooral gebruikt op lokale en provinciale wegen, strooien we doorgaans 7 gram per vierkante meter,” zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. “Op ZOA is dat 14 gram omdat het zout samen met het smeltwater via de poriën sneller wegspoelt, en op een besneeuwd wegdek met ZOA gebruiken we zelfs tot 20 gram.” De Nederlandse wegbeheerder strooit op de snelwegen dus niet per se vaker maar wel met hogere zoutdoses. Voor de grootteorde: sinds 1 oktober heeft Rijkswaterstaat 122.000 ton zout op de wegen gedumpt, waarvan het overgrote deel in de afgelopen week.

Omdat zout sneller wegspoelt, is het risico op gladheid op ZOA ook na het strooien reëel. “Het beste wat je kan doen op ZOA, zoals ook op de Franse tolwegen, is bij vorst en sneeuw preventief snelheidsbeperkingen opleggen,“ zegt Van den Kerkhof. Op de A1 van Lille naar Parijs is dat dan bijvoorbeeld direct 50 kilometer/uur, dat is overigens aangegeven met borden. In Nederland hanteert Rijkwaterstaat snelheidsbeperkingen op beschadigde rijstroken maar het gebeurde tijdens strenge winterdagen eerder ook al dat de wegbeheerder op het volledige snelwegennet preventieve limieten van 50 of 70 kilometer/uur moest invoeren, al blijft dat uitzonderlijk.