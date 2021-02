Tijd tikt voor reisorganisator Neckermann: faillissement dreigt als er binnen de 10 dagen geen geld gevonden wordt

Anderhalf jaar nadat Neckermann in België gered werd van het faillissement, dreigt het bedrijf weer kopje onder te gaan. Na het faillissement van het Britse moederbedrijf viste de Spaanse reisorganisatie Wamos Neckermann in België op.

Door de coronacrisis is Wamos echter zelf in de problemen gekomen, zoals de hele reissector. Eind vorig jaar vroeg Neckermann al al bescherming aan tegen zijn schuldeisers, maar die procedure werd beëindigd toen vanuit Spanje de belofte kwam dat er 3,5 miljoen euro naar België zou waaien.

“Van dat geld is nog maar een paar keer 100.000 euro gestort, maar op de hoofdmoot is het nog wachten”, zegt Els De Coster van de liberale vakbond ACLVB. In een reactie aan de krant de Tijd zegt Neckermann-topman dat het nooit de bedoeling was dat het geld in één keer zou komen. Maar hij geeft wel toe dat er begin deze maand een schijf van 1 miljoen euro was gepland.