Onze reporter kon vanmorgen al naar de (opgeluchte) kapper: "Ik ben zo blij dat ik weer kan werken, schrik heb ik niet"

Twee mensen kunnen er tegelijk geknipt worden in het salon, een per tien vierkante meter. "We ontsmetten ook ons materiaal, de stoel en alles waarmee de klant in contact is geweest. Om de twee klanten verluchten we grondig. En ik heb een CO2-meter gekocht. Zodra de luchtkwaliteit niet meer goed genoeg is, geeft hij een signaal, zodat ik weet dat ik extra moet verluchten." Handschoenen hoeven de kappers niet meer te dragen, zoals na de eerste heropening. "En maar goed ook, want het gevoel is toch helemaal anders. Ik ontsmet mijn handen voor en na elke klant."