President Benin neemt het op tegen twee kandidaten tijdens presidentsverkiezingen

De verkiezingscommissie kreeg naar eigen zeggen maar drie complete dossiers binnen. De meeste kandidaten hadden niet vereiste steun gekregen van parlementsleden of burgemeesters. Bovendien zijn de belangrijkste leiders van de oppositie in ballingschap gegaan of zijn veroordeeld tot straffen die hen verbieden zich verkiesbaar te stellen.

Talon neemt het in april op tegen ex-minister Alassane Soumano van de partij Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), die beschouwd wordt als de grootste politieke groepering binnen de oppositie, en Corentin Kohoué, een dissident onder de tegenstanders van de president.

De oppositie klaagt aan dat de verkiezing geblokkeerd wordt door de president. Ze wijst op de nieuwe regel dat elke kandidaat gesponsord moet worden door zestien burgemeesters of parlementsleden. Patrice Talon "heeft geen enkel risico willen nemen en heeft zijn tegenstanders gekozen onder zin bondgenoten. Hij weigert het op te nemen tegen capabele kandidaten", aldus Joel Aïvo, van wie de kandidatuur niet werd weerhouden.

Bij de recentste parlementsverkiezingen, van april 2019, kon geen enkele oppositiepartij een lijst indienen. En bij de gemeenteraadsverkiezingen van april vorig jaar werden slechts zes burgemeesters die tot de nationale oppositie behoren, verkozen.

Benin gold lange tijd als een democratische modelstaat in de regio, maar onder Talon ging het bewind de autoritaire kant op. Verwacht wordt dat de huidige president zich weinig zorgen zal moeten maken om de tegenstand. Bij zijn verkiezing in 2016 had hij nog aangekondigd slechts één termijn aan de macht te blijven, maar intussen is hij dus van mening veranderd.