Twee kinderen komen om bij verkeersongeval na achtervolging

In Moeskroen, in de provincie Henegouwen, zijn twee kinderen van 4 en 8 om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De jonge slachtoffers zaten achteraan in de auto van hun stiefvader, die zelf zwaargewond raakte en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Het ongeval volgde op een woordenwisseling als gevolg van een eerste ongeval, gevolgd door een achtervolging. De bestuurder van het tweede voertuig is nog op de vlucht.