Wanneer krijg je je oproepingsbrief voor een coronavaccin? En hoe ziet die brief eruit? 5 vragen en antwoorden

In de brief, mail en sms wordt gevraagd om je te registreren voor een bepaalde datum. Dat betekent dat je online of telefonisch laat weten of je al dan niet op die twee voorgestelde data op de afspraak kan zijn in het vaccinatiecentrum. “Dat is belangrijk voor het vaccinatiecentrum, zodat zij weten hoeveel mensen zij mogen verwachten en zich daarop kunnen organiseren”, legt Joris Moonens uit.

Registreren zal je online kunnen door te surfen naar de website laatjevaccineren.be en daar je persoonlijke code in te vullen. Om te voorkomen dat je die code van maar liefst 33 tekens helemaal moet overtypen, kan je op de brief ook een QR-code scannen, waardoor je automatisch op een webpagina komt, waar je code al is ingevuld.