Vlaanderen wil meer langdurig zieken weer aan het werk krijgen

Een van de grote ambities is om meer mensen via re-integratietrajecten opnieuw aan het werk te krijgen. Momenteel blijven de cijfers wat onder de ambities. Zo lag de ambitie voor 2020 op 5.000 trajecten maar werden er - ook door de coronacrisis - maar 3.602 opgestart. Toch wil minister Crevits het aantal trajecten verder opkrikken. In 2023 ligt de ambitie op 10.000 trajecten: "Uiteraard kan niet iedereen die langdurig ziek is opnieuw aan de slag en blijft onze eerste focus de genezing," zegt minister Crevits, "maar tijdens het genezingsproces moet sneller aandacht gaan naar de terugkeer naar werk. Onderzoek leert ons dat hoe langer mensen uit de arbeidsmarkt weg zijn, hoe angstiger ze worden om terug te keren. Er bestaan goeie hulpmiddelen en mechanismes om mensen te helpen om stapsgewijs weer aan de slag te gaan. We moeten zorgen dat de breuk met de arbeidsmarkt niet totaal wordt als mensen ziek zijn."



Zullen mensen zich dan niet meer onder druk gezet voelen om toch maar snel weer aan de slag te gaan, in plaats van eerst volledig te genezen? "Eén op de drie chronisch zieken vindt het erg dat hij of zij niks meer waard lijkt te zijn op de arbeidsmarkt", zegt minister Crevits. "Voor die mensen willen we een venster weer openzetten dat vandaag veel te veel gesloten blijft. Je voelt dat werken ook positief is voor het zelfbeeld van mensen. Maar mensen die ziek zijn, moeten kunnen uitzieken."