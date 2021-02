Van ijsdagen tot "vroege lente": volgend weekend temperaturen mogelijk tot 14 graden, vanwaar die "weersprong"?

Dat heeft alles te maken met de wind, legt VRT-weerman Frank Deboosere onze redactie uit. "De aangevoerde luchtstroom deze week kwam vanuit het noordoosten. We kregen diepvrieskoude of polaire lucht vanuit Moskou (Rusland). De wind is nu gaan ruimen naar het zuidoosten. Gisteren haalden we aan de Spaanse costa's 23 à 24 graden. Het is die warme lucht die tot bij ons komt."