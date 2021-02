15-tal Kortrijkse scholen zullen leerkrachten wekelijks laten testen op corona

Ook een 15-tal scholen van de Kortrijkse scholengemeenschap Groeninge zijn geselecteerd om aan het proefproject deel te nemen. "Net voor het project bekend werd gemaakt, had ik in een open brief voor een soortgelijk systeem gepleit", zegt Francesca Verhenne, directeur van één van de scholen uit de groep, het Lyceum Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen. "Ik was dus zeer enthousiast om te kunnen deelnemen. Het grote voordeel is dat we nu dus preventief gaan testen. Dat betekent dat ook als iemand geen symptomen heeft, we sneller kunnen zien dat die persoon toch besmet is en ook sneller kunnen ingrijpen. Over de hele scholengemeenschap gaat het om 1.400 tot 1.500 personeelsleden."