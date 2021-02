Brandweer redt uitgeputte gans in het fort van Koningshooikt

Een dierenliefhebber contacteerde zaterdagmiddag de brandweer, toen die zag dat er een gans vast leek te zitten in het ijs op de vijver in het fort van Koningshooikt. Omdat het ijs mogelijk niet dik genoeg was, zette de brandweer een duiker in. Met een draagbaar raakte die kruipend tot bij de gans.

Het dier bleek helemaal uitgeput te zijn en raakte daardoor niet meer weg. Het wilde nog ontsnappen aan zijn redders, maar ook dat lukte niet. De gans werd toevertrouwd aan de man die de brandweer verwittigd had en zou het laten verzorgen.