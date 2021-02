Curling Club Gent geniet van spel op natuurijs: "Terugkeer naar de roots van onze sport"

Het is zondagmorgen 7.30 uur. Op een ondergelopen en bevroren weide langs de Schelde in Nazareth verzamelen de leden van Curlingclub Gent. Gewoonlijk trainen ze in de indoor schaatsbaan Kristallijn, maar die is al maanden gesloten wegens corona. Bijna zorgde de club voor dé primeur door als eerste een wedstrijd te spelenop natuurijs. “Alleen was de club uit Zemst ons zaterdag voor”, zegt voorzitter Jonas Vercruyssen. “Nu, dat drukt de pret niet hoor. We zijn blij dat we nog eens onze stenen kunnen bovenhalen. Normaal gezien waren we nu op een jaarlijks groot internationaal tornooi in Schotland. Door Corona kan dat allemaal niet doorgaan en liggen we al maanden stil.”