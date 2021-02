Delhaize in Gentse Sint-Annakerk? Agentschap Onroerend Erfgoed nog niet overtuigd

De minister had het deze voormiddag ook over het Sint-Annadossier in 'De zevende dag' in een gesprek over het Gravensteen. Daar maakte hij al duidelijk dat de plannen met de Sint-Annakerk niet zomaar zouden passeren: "De discussie rond de Sint-Annakerk in Gent is zowaar nog moeilijker dan die rond het Gravensteen."