Studio 100-baas Verhulst over opvolger voor Klaasje bij K3: "Al bijna 15.000 inschrijvingen, 40 procent jongens"

Klaasje (25), die momenteel in Nederland een acteeropleiding volgt, heeft zich nog voor een jaar geëngageerd. Intussen kan iedereen die interesse heeft, zich inschrijven om haar op te volgen bij K3. Die inschrijvingen lopen als een trein. "We zitten aan bijna 15.000 inschrijvingen", vertelt Verhulst. En de vijver om uit te vissen kan gerust nog groter, want het inschrijvingsformulier blijft een aantal "weken" online staan.



60 procent van de ingeschreven kandidaten is een meisje, 40 procent is een jongen. En dat laatste percentage is best aanzienlijk.



"Puur statistisch gezien is de kans groter dat het een meisje wordt", redeneert Verhulst. "Het hoeft ook niet per se een jongen te zijn", probeert hij de geruchten de kop in te drukken. Mocht het tóch een jongen worden dan zullen veranderingen zich opdringen. "De meeste jongens zingen lager. Dan krijgen we na al die jaren eens een andere stemkleur. Nu er is niets mis met een andere sound. Sommige teksten zullen moeten aangepast worden."



Verhulst laat de deur wagenwijd openstaan: Nederlands, Vlaams, met een kleurtje of transgender, iedereen is welkom. "Je moet kunnen zingen, dansen en passen in het plaatje", dat zijn de voorwaarden bij Studio 100. Na 22 jaar zal er ook niet meteen geschaafd worden aan het K3-merk. "K3 heeft bewezen dat het personeelswissels aankan", besluit Verhulst.

