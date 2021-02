Hannelore Bedert wil centraal punt voor wie partner verliest: "Na de rompslomp komt verdriet dubbel zo hard terug" 

Nog zo'n hiaat in de regelgeving voor jonge weduwes en weduwnaars, is dat van de kinderbijslag. Door een verandering in de wet, vallen de kinderen van Hannelore Bedert plots onder het nieuwe systeem van het groeipakket. Dat komt neer op 100 à 200 euro per kind per maand minder.

Natuurlijk kreeg Hannelore Bedert geen kinderen om te kunnen genieten van kinderbijslag, "maar we betalen allemaal belastingen om elkaar bij te staan in moeilijke omstandigheden en als jonge weduwe heb je niet het gevoel dat dat vangnet er is", vertelt ze daarover.