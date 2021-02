Hartverwarmende afsluiter van “Week van de Belgische Muziek”: artiesten brengen overal op straat hun versie van Belgische nummers

Om deze speciale muzikale week af te sluiten, kwam VI.BE (het vroegere Poppunt) met een idee: ze nodigden iedereen met enig muzikaal talent uit om een eigen versie te brengen van een Belgisch nummer. Dat kon vanaf het balkon, of op de stoep, of in de voortuin: als heel de straat of de buurt er maar van kon meegenieten.