Fukushima beeft opnieuw: 120 mensen raken gewond, duizenden geëvacueerd

De grootste vrees bleef uit. Er volgde geen tsunami en de kerncentrale van Fukushima kwam er ongeschonden uit. Er liep wel wat koelwater uit een vat met gebruikte staven, maar er was geen gevaar voor een nucleair drama. Over enkele weken is het tien jaar geleden dat een aardbeving in dezelfde regio de grootste kernramp veroorzaakte sinds de ontploffing in de kerncentrale van het Russische Tsjernobyl in 1986. Bij die aardbeving vielen ook bijna 20.000 doden. Volgens geologen was de beving van gisteravond nog een naschok van die uit 2011. De experts waarschuwen dat er nog naschokken kunnen volgen.