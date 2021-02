Kapper Bart uit Zonhoven kan nieuwe zaak eindelijk openen. "Ik voelde me meer schrijnwerker dan kapper"

In plaats van stil te zitten en de lockdown af te wachten, ruilde Bart de schaar in voor vouwmeter en zaag. "We hebben alle aannemers afgebeld en zijn zelf met de verbouwingen begonnen", vertelt hij. "Ik voelde me op de duur meer schrijnwerker dan kapper".

Sinds zaterdag is de gloednieuwe kapperszaak open en voor kapper Bart "voelt het als thuiskomen". Eindelijk kan hij opnieuw de schaar hanteren. Werk is er meteen genoeg. De telefoon en gsm rinkelt voortdurend en wie belt komt terecht op een wachtlijst. "Ik zou nu 20 uur per dag kunnen knippen", zegt Bart, "maar ook de familie is belangrijk".