Limburgers lappen schaatsverbod op natuurijs aan hun laars

Jong en oud waagde zich zondagvoormiddag nog op het ijs in het wandelgebied Thorpark. “Ik weet dat het niet mag”, geeft een jongedame toe. “Maar als het zoveel nachten na elkaar gevroren heeft is het ijs meestal stevig genoeg. Het zal bovendien de enige gelegenheid zijn die we dit jaar hebben. Kerstmarkten met schaatsbanen hebben we dit jaar moeten overslaan. Voor het straks begint te dooien leef ik me graag nog even uit.”

Als het ijs alsnog onder zijn voeten zou wegzakken stelt een 14-jarige jongen perfect te weten wat hij moet doen. “Dan moet ik zijwaarts of ruggelings uit het wak proberen te komen door mijn voeten af te zetten tegen het ijs en zo op het ijs te rollen. Al ben ik er bijna zeker van dat het niet zover komt. Er zijn nog heel veel mensen die vandaag schaatsen. In mijn eentje had ik het wellicht niet gedurfd.”