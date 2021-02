Maggie De Block (Open VLD): "Op mijn leeftijd heb je alle diëten waarschijnlijk al zeven keren gedaan"

Toen ze nog minister van Volksgezondheid was, was er vaak hoongelach - en meer dan dat - te horen over de zwaarlijvige Maggie De Block. Dat ze ook arts is, riep bij velen extra vraagtekens op. Hoe kon zo iemand minister van Volksgezondheid zijn?

De Block heeft altijd geaarzeld om in de media te praten over haar gewicht, maar naar aanleiding van de nieuwe fictiereeks “Albatros” maakte ze vanochtend een uitzondering en kwam ze naar de studio van “De zevende dag”. Samen met acteur Dominique Van Malder vertelde de fractievoorzitster van Open VLD in de Kamer hoe zij leren leven heeft met zwaarlijvigheid.