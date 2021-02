Man (36) dood in woning in Reet: vermoedelijk CO-vergiftiging

In Reet (Rumst) is vanmiddag een man overleden in zijn woning, vermoedelijk door een CO-intoxicatie. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat lukte niet meer. In de woning werd te veel CO gemeten. De hulpdiensten waarschuwen dat het gevaar voor CO-vergiftiging groot is momenteel. Wie verwarmt met gas of mazout en plots hoofdpijn krijgt of zich ziek voelt, gaat best zo snel mogelijk naar buiten.