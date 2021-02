Motorrijder van 25 komt om het leven in Boutersem

Op de Leuvensesteenweg in Boutersem is zondagmiddag een motorrijder verongelukt. Het slachtoffer is een 25-jarige man uit Leuven. De bestuurder die richting Tienen reed, zou om een onbekende reden de controle over het stuur verloren hebben toen hij een wagen probeerde in te halen.

De motorrijder raakte in zijn val een boom en belandde uiteindelijk tegen een verlichtingspaal. Hulp van de toegesnelde hulpdiensten kon niet meer baten. De omstandigheden van het ongeval worden nog volop onderzocht. Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse. De Leuvensesteenweg bleef in de omgeving urenlang afgesloten in twee richtingen.