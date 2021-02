Opgelet als je de baan op moet: vannacht en morgenvroeg kan het glad worden

In Nederland wordt het mogelijk nog erger, want daar is code rood afgekondigd voor bijna het hele land. Daar wordt gewaarschuwd voor wegen en trottoirs die glad kunnen worden door sneeuwresten. Daarbij komt dan nog regen die tot ijzel kan leiden.

In Nederland staan 546 strooiwagens klaar. Bij ons verwacht het Agentschap Wegen en Verkeer geen grote problemen, want hier is al veel zout gestrooid.