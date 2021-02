Oud-president Carlos Menem van Argentinië overleden

In Argentinië is voormalig president Carlos Menem overleden. Hij was 90 jaar oud. Menem was van 1989 tot 1999 president voor de Peronistische Partij. In zijn eerste jaren als staatshoofd bracht hij economische stabiliteit, maar geleidelijk aan kreeg hij steeds meer kritiek op zijn neoliberale beleid en werd zijn naam genoemd in een aantal corruptiezaken.