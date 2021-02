Socialisten boeken forse winst in Catalonië, maar separatistische partijen behouden meerderheid

In Catalonië heeft de socialistische PSC van Salvador Illa forse winst geboekt bij de vervroegde verkiezingen. Volgens een exitpoll van de Catalaanse tv-zender TV3 zouden de socialisten het grootste aantal stemmen halen, maar de links-separatistische ERC zou de grootste fractie in het Catalaanse parlement worden. De separatisten van de ERC en Junts per Catalunya zouden samen een meerderheid in het parlement behouden.