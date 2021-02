BEKIJK - Sportpaleis virtueel uitverkocht voor fundraiser "Lights for live"

"Lights for live", een fundraiser voor de livemuzieksector in ons land, heeft zondag virtueel het Antwerpse Sportpaleis uitverkocht. Bijna 5.000 muziekfans deden de voorbije weken een duit in het zakje om een of meerdere zitjes te boeken, waarna op die plaatsen zondag symbolisch een kaarsje werd aangestoken om alles bij elkaar een zee van licht te vormen als teken van solidariteit in deze crisisperiode. In totaal leverde "Lights for live" meer dan 50.000 euro op voor het steunfonds van de sector, LIVE2020.