Wat er goed en fout liep in de "Pano" over contactonderzoek

Als de overheid een opdracht aanbesteedt, is het belangrijk dat elke kandidaat op hetzelfde moment dezelfde informatie krijgt. Als sommige documenten uit de offerte kennelijk al klaar waren voor de aanbesteding werd uitgeschreven, kan dat op het eerste gezicht verdacht lijken. En daarover zegt Pano dus “Dat kan wijzen op voorkennis en dat is illegaal.” Hoewel die zin in de voorwaardelijke wijze staat, suggereert Pano hier toch dat het agentschap illegale dingen heeft gedaan door één partner te bevoordelen. Dat is geen geringe beschuldiging. Voor alle duidelijkheid : ook het Rekenhof maakt melding van die “vreemde” datum maar zonder tot een conclusie te komen. Het Rekenhof neemt de woorden illegaal of voorkennis niet in de mond. Pano wel.