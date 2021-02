Zonnepaneleneigenaars kunnen tot 2025 uitstel vragen voor digitale meter

De installatie van de digitale meter gebeurt niet meer prioritair bij mensen met zonnepanelen, zoals aanvankelijk was gepland. Dat was vorige maand al bekendgemaakt en is nu verankerd in een ontwerpregeling van de Vlaamse regering. De zowat 470.000 gezinnen die nog een analoge teller hebben zullen daardoor niet meer per se vóór eind 2022 een digitale meter krijgen. Zij worden mee opgenomen in de gewone uitrol die loopt tot juli 2029.

De Vlaamse regering heeft intussen met netbeheerder Fluvius afgesproken dat zonnepaneeleigenaars met een analoge teller sowieso tot begin 2025 zonder gevolg kunnen laten weten dat ze nog geen digitale meter willen. Dat laat Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) weten. Die afspraak geldt niet voor nieuwe prosumenten en voor prosumenten die al 15 jaar lang een terugdraaiende meter hebben gehad.

Wel oppassen met te lang uitstellen, want de compensatieregeling - die de Vlaamse regering heeft uitgewerkt voor het wegvallen van de terugdraaiende teller bij een digitale meter - kan je maar aanvragen tot eind 2025, laat het kabinet van minister Demir weten.